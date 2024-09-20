20/09/2024 09:38

【美國減息】尚渤投資：儲局或已向市場屈服，留意未來減息路徑

《環富通基金頻道20日專訊》尚渤投資管理固定收益主管Christian Hoffmann指，多年來，聯儲局一直透過公開演講和露面，清晰且透明地傳達其行動意圖。然而，今次減息50個基點的決定充滿不確定性。



*在做得太多與太少之間掙扎，留意美國大選及經濟數據*



反對票表明，這次會議的討論相當激烈。當幾周後會議紀要發布時，將會是一份值得仔細閱讀的文件。考慮到這是自2005年以來首次有理事投下反對票，聯儲局顯然不僅在「做得太多」與「做得太少」之間掙扎，還對市場訊號，甚至更微妙的政治形象以及歷史遺留的問題進行了討論。

鮑威爾在Jackson Hole會議上表現得非常鴿派，重點放在勞動市場。自那次會議以來的經濟數據幾乎沒有改變這一局面，50個基點的減息符合他的基調。這次會議的準備並不理想。市場對25個基點和50個基點的減息預期幾乎各佔一半，這種情況注定會讓部分人失望。此外，美國股市指數上周幾乎每天都在上漲，接近歷史高位並伴隨著高估值，同時基準國債利率也觸及今年的低點。債券市場立即反應不一，而股市則喜氣洋洋地上漲，但接下來可能會出現回調。25個基點與50個基點之間的辯論並不是關鍵問題。儘管真實的中性利率既不確定也未知，但顯然高於這個水平，處於緊縮區間，並逐漸接近中性。

建議投資者要謹慎關注未來的減息路徑。市場的減息預期遠超聯儲局所傳達的訊息。聯儲局似乎已經屈服於市場壓力。在聯儲局下一次會議的七周時間裏，將有一次激烈的政治選舉和多項重要的經濟數據釋出，這些將成為焦點，尤其是在經濟環境迅速變化的情況下。聯儲局和市場更一致地認為今明兩年減息幅度約為100個基點。(wa)