20/09/2024 10:51

【美國減息】安本：美國政策利率重新調整利好科技和醫療保健股

《環富通基金頻道20日專訊》安本東南亞多元資產投資方案主管總監Ray Sharma-Ong對美國聯儲局於9月18日議息會議後有以下評論。



*現時風險偏向更為寬鬆政策，市場或推動儲局再減息50基點*



美國聯儲局今次減息50個基點，同時把它定位為政策利率的重新調整，而不是對勞動市場健康狀況的擔憂。利率點陣圖的中位數顯示，美聯儲成員預計今明兩年的總減息幅度為100個基點，這意味著美聯儲將採取比鴿派的央行更為克制的路徑。

市場目前正在根據美聯儲的「重新調整」指引重新定價。然而，現時的風險更加偏向於更為寬鬆的政策，而美聯儲利率正常化的步伐可能比點陣圖中位數所示的更快。從現在到下次11月聯邦公開市場委員會的會議期間，若果未來兩份就業報告顯示勞動市場繼續疲軟，市場可能會推動美聯儲再減息50個基點。在此背景下，我們對存續期(Duration)持建正面看法，因為有兩個驅動因素支持利率下跌，包括美聯儲減息，以及疲軟的經濟數據促使美聯儲進一步加速減息。



*料長存續期行業及受惠利率下調資產受益，惟需留意美國大選*



就股票而言，預計長存續期行業（如全球和亞洲資訊科技和醫療保健）以及利率下調的受惠資產（如韓國、台灣、印度和亞洲房地產投資信託基金）將從寬鬆的利率環境中受益。相較之下，預期大宗商品和銀行等存續期較短的行業將落後大市。

然而，當中需要就投資涉獵的風險類型進行選擇。距離美國大選還有不到兩個月的時間，民調預期總統候選人賀錦麗勝出而且與特朗普的差距擴大。基於她企業稅的提案，任何對她可能獲勝的市場定價都將拖累大市。(wa)