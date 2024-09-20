20/09/2024 11:36

【美國減息】保德信：減息半厘啟動經濟調整，傳遞喜憂參半信息

《環富通基金頻道20日專訊》保德信固定收益(PGIM Fixed Income)首席美國經濟學家Tom Porcelli指，在全球觸目的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議中，聯儲局宣布減息50個基點，正式開啟貨幣寬鬆周期。是次減息引發了諸多討論，但減息程度是次要的。更重要的是，減息標誌著美國貨幣政策的再次調整，以適應通脹下降後經濟增長持續放緩的環境。首次減息幅度較大，而今年餘下時間預計再減息25個基點兩次，傳遞出喜憂參半的信息，未能引起市場的積極反應，美國收益率曲線繼續輕微趨陡。



*為延長當前經濟增長周期，更快實現中性利率可能合理*



儘管聯儲局明確表示預期在今年餘下時間推動寬鬆政策，但持續疲弱的勞動力市場，以及零售支出所產生的連鎖效應，可能對較溫和的寬鬆政策構成挑戰。然而，聯儲局已明確表示，將根據即將公布的數據調整政策。

儘管減息50個基點是個相當接近的決定－－「點陣圖」顯示50個基點與25個基點幾乎是機會各半－－但這種均勢可能反映一種簡單直接的反應機制。倘若就業數據持續疲軟，加大減息幅度將更能說服持不同意見的委員，反之亦然。對本屆聯儲局而言，計算可能就是這麼簡單。

聯儲局啟動減息周期後，焦點轉移到市場預計的中性利率水平，以及達到這一水平所需的時間。一如所料，聯儲局預計將在2025年再減息100個基點。此舉表明，前期大幅減息或允許後期能夠採取更溫和的減息步伐，讓聯邦基金利率於2026年初達至預期的2.9%終端水平。然而，根據即將出爐的經濟數據，聯儲局可能會比當前預測的時間更早達到中性利率。目前，市場定價即於2025年9月前達到中性利率。總括而言，為延長當前經濟增長周期，更快實現中性利率的政策轉變可能是合理之舉。



*若通脹或就業數據偏離趨勢，對遠期利率預期或需調整*



美國固定收益市場對歷史性的大幅減息反應相對平淡。聯儲局主席鮑威爾傳達了明確訊息，指聯儲局將推行重新調整策略，讓政策利率從限制性回歸中性。因此，短期國債收益率在局部範圍內徘徊，曲線長端則下降5個基點。聯儲局的減息決定強化了全球收益率曲線趨陡的宏觀趨勢，而其後發表的《經濟預測摘要》，則令趨勢更為穩固。

如前所述，聯儲局將未來兩年的政策利率預期分別下調75個基點，同時預計於2026年底大致達成長期目標利率。隨著經濟數據的惡化，遠期市場利率自6月以來已經上漲150基點以上。倘若聯儲局能夠達成其預期的穩步減息路徑，這些遠期利率的定價似乎相當合理。

總括而言，儘管日內波動較大，但風險資產價格變動不大。由於期限較短的掉期期權價格下跌，波動率市場受到較大衝擊，同時表明未來預期會相對平靜。正如聯儲局所明確傳達的訊息，進一步寬鬆的規模和範圍將取決於即將公布的經濟數據。倘若通脹或就業數據偏離近期趨勢，市場對遠期利率和波動率的預期亦可能需要重新調整。(wa)