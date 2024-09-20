20/09/2024 09:44

【美國減息】富達：寬鬆政策下經濟未致衰退，予股票中性評等

《環富通基金頻道20日專訊》富達國際指，聯儲局表示考量通脹上行風險減弱，勞動市場下行風險上升，決議減息0.5厘，將聯邦基金利率目標調降至4.75至5.00%，此為自2023年7月以來，在政策利率連續8次維持在5.25至5.5%後首次減息，結束自1980年代以來最激進的加息周期。



*通脹取得進展風險減弱，就業市場下行風險升溫*



聯儲局會後聲明五大重點包括：1) 通脹取得進展風險減弱：本次會後聲明新增「對通脹率持續步向2%持更大信心」，加上「委員堅決致力支持充分就業並讓通脹率回到2%的目標」；對於PCE 通脹年增率預計中位數方面，今年由2.6%下調至2.3%；2025年由2.3%下調至2.1%；長期水平維持在2%不變。核心PCE通脹年增率預估中位數，今年由2.8%下調至2.6%；明年由2.3%下調至2.2%。2) 就業市場下行風險升溫：本次會後聲明將「就業增長溫和增加」調整為「就業增長放緩」，顯示勞動市場降溫風險提升。失業率預估中位數方面，今年由4%上調至4.4%；明年由4.2%上調至4.4%；長期水平維持4.2%。

3) 下修今年經濟增長預期：經濟預期摘要(SEP)方面，預期經濟增長率中位數，今年由2.1%下調至2%；明年維持在2%；長期水平持平於1.8%。4) 年底尚有0.5厘減息空間：利率點陣圖顯示年底前仍有0.5厘減息空間，即11月、12月兩次會議中，有可能各降息0.25厘；2025年降息1厘，2026年降0.5厘，長期利率水平自2.8%調升至2.9%，且中性利率可能比疫情前更高。5) 未來政策取決數據動向：主席鮑威爾表示別以為本次減息0.5厘是未來減息的新步伐，未來貨幣政策仍取決於經濟數據走勢。此外，他表示聯儲局並未考慮停止縮減資產負債表，在銀行準備金保持穩定的情況下，可以同時縮表並減息。



*儲局或加快減息步伐，惟軟著陸仍是今年最可能情境*



富達國際宏觀與戰略資產團隊表示，這是一場對於降息0.25厘還是0.5厘之激烈討論會議，最終聯儲局考量通脹持續下調，且就業市場於近幾個月降溫，作出減息0.5厘的決定；惟聯儲局的利率點陣圖與鮑威爾會後記者會均強調未來寬鬆政策速度與幅度均更加審慎。

整體而言，雖然聯儲局以減息0.5厘啟動減息周期，但言論偏鷹，惟聯儲局開啟減息之門，市場明白一旦就業市場再轉弱，聯儲局將加快減息步伐。富達維持軟著陸仍是今年最有可能的經濟情境。



*建議以全球優質股息策略，搭配全球優質債券作核心*



整體而言，美國經濟軟著陸(低增長與低通脹)為基本情境，預計在聯儲局寬鬆的金融條件下，應不至於出現衰退風險。然而，由於政治不確定性風險增加和富達領先指標放緩，加上負面季節性因素出現，目前富達開始找尋更理想的風險報酬機會，因此，給予股票「中性」投資評等，對於信用債維持「中性」投資評等。鑑於中東、俄烏衝突有升級跡象，且進入11月美國大選進入白熱化階段，投資策略建議以全球優質股息策略，搭配全球優質債券做為主要核心資產配置，以對抗市場波動，並看好科技股長線展望。(wa)