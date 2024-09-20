20/09/2024 09:59

【美國減息】DWS：減息50基點為保就業，需密切關注通脹走勢

《環富通基金頻道20日專訊》DWS美國經濟學家Christian Scherrmann指，聯儲局9月議息會議出人意表，一舉減息50個基點，將聯邦基金利率目標區間下調至4.75厘至5厘，為14個月以來首度調低利率，超出DWS此前預期的25個基點降幅。市場熱議聯儲局是否需要減息超過25個基點以防經濟急凍，並已為聯儲局迅速將利率降至中性水平做好準備。最新經濟預測摘要顯示，局方對經濟前景轉趨審慎，預期今明兩年失業率將攀升。然而，聯儲官員鴿派立場仍不及市場，暗示今年再減息50個基點，明年減100個基點，到2026年方回歸中性水平。今次減息決定實為保護就業市場免受進一步衝擊的「保險政策」，與軟著陸目標有所出入。會後記者會上，聯儲局主席鮑威爾某程度印證此看法，指此舉乃針對就業市場降溫的「適當調整」，但強調局方無預設路線，可視乎情況加快或減慢行動。換言之，局方仍會視乎數據行事，點陣圖並非定局，50個基點亦非新常態。



*就業市場前景不明朗，或需因應新數據再調整政策*



總括而言，首次減息即採取50個基點幅度存在風險。此舉顯示局方對通脹預測更有信心，但背後的決策因素更可能是就業市場前景不明朗，而聯儲局日後更可能需要因應新數據再次調整政策立場。此舉令人聯想起鮑威爾2023年底的政策轉向，當時即使未有減息，亦令通脹降溫步伐停滯數月。另外，此次行動或被解讀為聯儲局受市場壓力影響，且超出預期的降息幅度對當前政治環境的影響亦備受關注。然而，DWS認同進一步減息似乎有其必要，但同時會密切關注通脹走勢，因為對聯儲局的樂觀態度有所保留。值得一提的是，本次會議至少有一名聯儲官員亦傾向減息0.25厘，因而投下反對票。(wa)