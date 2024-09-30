20/09/2024 09:01

【提振內房】北京：優化房策，適時取消普通住宅和非普通住宅標準

《經濟通通訊社20日專訊》北京市委貫徹《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》的實施意見今天發布。

意見提到，完善租購併舉的住房制度；加快建立符合首都特點的房地產發展新模式，加大保障性住房建設和供給，滿足工薪群體剛性住房需求；健全支持城鄉居民多樣化改善性住房需求的政策機制，發揮住房公積金保障作用；優化房地產政策，適時取消普通住宅和非普通住宅標準，優化商品住宅用地交易規則，改革房地產開發融資方式和商品房預售制度。

據北京市政府網站信息，對普通住宅的認定標準須同時滿足：住宅小區建築容積率在1.0（含）以上；單套住房建築面積在144平方米（含）以下；5環內住房成交價格在85000元(人民幣．下同)/平方米（含）以下、5-6環住房成交價格在65000元/平方米（含）以下、6環外住房成交價格在45000元/平方米（含）以下。至於非普通住宅，簡單來說，即單套建築面積超144平方米及成交價格超市價的豪宅。(ry)