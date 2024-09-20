20/09/2024 11:28

【大國博弈】國防部：美對台軍售推升緊張局勢，向美提嚴正交涉

《經濟通通訊社20日專訊》美國國務院當地時間9月16日批准售台戰機所需的備用零件與技術支持案，金額約2.28億美元，這是拜登政府任內第17次對台軍售。今日中國國防部發言人表示，美方此舉嚴重違反一中原則和中美三個聯合公報等規定，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重破壞台海和平穩定。中方對此強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

發言人張曉剛稱，美方「以武助獨」向「台獨」勢力釋放嚴重錯誤信號，嚴重推升台海緊張局勢。需要強調的是，台灣安全取決於兩岸關係和平發展，美製武器不是民進黨當局的護身符，而是其自取滅亡的索命繩。

台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線。中方敦促美方切實落實不支持台獨承諾，停止以任何方式武裝台灣，以實際行動維護兩國兩軍關係穩定、健康、可持續發展。他補充，解放軍將繼續加強練兵備戰，採取果斷有力措施，堅決挫敗任何台獨分裂圖謀和外部勢力干涉。(ry)