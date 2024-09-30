20/09/2024 15:52

【提振內房】北海：公積金最高貸款額提至60萬，三孩家庭70萬

《經濟通通訊社20日專訊》廣西北海市住房公積金管理委員會近日發布關於調整優化住房公積金使用政策的通知。通知指，提高住房公積金貸款額度，即單身職工最高貸款額度由45萬元(人民幣．下同)調整為50萬元，已婚職工最高貸款額度由55萬元調整為60萬元。

屬多子女家庭購買自住住房的，生育二孩家庭的最高貸款額度由60萬元調整為65萬元；生育三孩家庭的最高貸款額度由65萬元調整為70萬元。

此外，大力支持繳存人購買保障性住房，使用住房公積金貸款購買保障性住房的，最低首付款比例為15%。

申請住房公積金貸款的繳存人由必須連續按月正常繳存住房公積金12個月以上，調整為必須連續按月正常繳存住房公積金6個月以上。

調增住房公積金可貸額度計算範圍方面，在原基礎上將「個人賬戶余額」計入可貸額度。如屬申請首套住房公積金貸款的繳存人，可自申請貸款時往前追溯1年內其租賃住房、支付購房首付款提取的住房公積金，一並納入個人賬戶余額關聯計算貸款額度。(jq)