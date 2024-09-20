20/09/2024 16:43

【聚焦人幣】人幣即期收升108點報7.0552，續刷近年半高

《經濟通通訊社20日專訊》美聯儲開啟降息周期激發客盤結匯情緒，人民幣兌一美元即期匯率(CNY)延續昨日升勢，今日收報7.0552，較上個交易日4時30分收盤價升108點子，四連升，續創去年5月26日以來近一年半新高，全日在7.0420至7.0635之間波動。

離岸人民幣兌美元(CNH)今日一度升破7.04關口，現升192點子，報7.0532。

今日人民幣兌一美元中間價報7.0644，較上個交易日大升339點子，創去年5月29日以來近一年半新高，升幅亦創去年3月20日以來一年半最大，上個交易日報7.0983。

據《路透》引述消息人士透露，中國國有大行今日早盤在境內即期市場買入美元，以緩和人民幣急升走勢。

交易員稱，目前中國經濟復甦勢頭仍疲弱，人民幣匯率過於強勢將削弱出口競爭力，監管層料不樂見人民幣過快走強，後續仍傾向於雙向波動態勢，但匯率彈性料提高。一中資行交易員稱，「短期(USDCNY)可能是易下難上了，結匯需求看起來還有很多」。

而在美聯儲降息後，市場對人行下調政策利率並引導9月LPR(貸款市場報價利率)跟隨的預期火熱，但今日這一期待落空，LPR連續第二個月持穩，明確傳遞出人行「以我為主」的定力。(sl)