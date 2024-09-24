20/09/2024 10:37

【人行操作】光大銀行：銀行淨息差壓力大及利率錨持穩阻降LPR

《經濟通通訊社20日專訊》儘管美聯儲局降息令中國貨幣寬鬆預期升溫，人民銀行今日公布，9月一年期、五年期以上貸款市場報價利率(LPR)分別為3.35%、3.85%，繼續持穩，市場對此頗感意外。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華分析，9月LPR利率保持穩定，主要是銀行的淨息差壓力偏大，政策利率(7天期逆回購利率)按兵不動。目前存款利率調整面臨一定約束，銀行短期大幅調降LPR和貸款利率阻力偏大。



*不排除年內仍會降LPR，惟幅度不宜期望過大*



他認為，本次不降，但不排除年內仍有調降可能，主要是目前微觀主體不夠活躍，人行可能繼續引導和推動金融機構進一步合理調降實體經濟融資成本，例如通過利率錨(降息)、降準、結構工具，存款利率重定價等，但幅度預計不宜過大期望。經濟整體保持復甦，房地產有積極復甦跡象，目前需要保持定力和耐心。

他並稱，人行近期釋放支持性貨幣政策有望適度加力。不排除人行近期通過降準等工具，釋放長期限、低成本資金，幫助銀行穩定負債成本，優化負債結構，也能對沖到期MLF(中期借貸便利)資金，提振市場對經濟復甦信心，平穩資金面等，起到一舉多得效果。(sl)