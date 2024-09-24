20/09/2024 10:37

【人行操作】東方金誠：料第四季降逆回購利率，引導LPR下調

《經濟通通訊社20日專訊》儘管美聯儲局降息令中國貨幣寬鬆預期升溫，人民銀行今日公布，9月一年期、五年期以上貸款市場報價利率(LPR)分別為3.35%、3.85%，繼續持穩，市場對此頗感意外。

東方金誠王青、李曉峰、馮琳表示，考慮到當前宏觀經濟下行壓力總體可控，各類風險也繼續得到有效控制，貨幣政策有條件堅持「以我為主」，短時間內連續下調政策利率並引導LPR報價跟進下調的迫切性不大。

他們並指，當前利率下調存在一定約束。今年一、二季度銀行淨息差均為1.54%，較去年四季度下行0.15個百分點，已明顯低於1.8%的警戒水平。若短期內連續下調政策利率並引導LPR報價跟進下調，加之規模龐大的存量房貸利率也有較大下調空間，下半年銀行淨息差將面臨較大幅度下行的壓力，不利於銀行經營的穩健性。

展望未來，美聯儲局較大幅度降息後，中國貨幣政策靈活調整空間擴大，降息降準概率都在上升。綜合考慮當前的經濟運行態勢及物價走勢，四季度人行有可能下調主要政策利率，也就是7天期逆回購利率，下調幅度估計為10-20個基點，屆時將引導LPR報價跟進下調。(sl)