20/09/2024 17:15

【聚焦數據】首8月全國財收降2.6%，支出增1.5%

《經濟通通訊社20日專訊》中國財政部公布，1-8月，全國一般公共預算收入147776億元(人民幣．下同)，同比下降2.6%，扣除去年同期中小微企業緩稅入庫抬高基數、去年年中出台的減稅政策翹尾減收等特殊因素影響後，可比增長1%左右。

分中央和地方看，1-8月，中央一般公共預算收入65361億元，同比下降6.2%；地方一般公共預算本級收入82415億元，同比增長0.4%。

分稅收和非稅收入看，1-8月，全國稅收收入121059億元，同比下降5.3%；非稅收入26717億元，同比增長11.7%。



*證券交易印花稅降55.5%，房產稅增逾20%*



主要稅收收入中，印花稅2233億元，同比下降23.1%，其中證券交易印花稅653億元，同比下降55.5%。國內增值稅45936億元，同比下降4.9%。國內消費稅11302億元，同比增長4.2%。車輛購置稅1621億元，同比下降9.6%。出口退稅14461億元，同比增長14.4%。土地和房地產相關稅收中，契稅3558億元，同比下降12%；房產稅2967億元，同比增長20.1%；土地增值稅3632億元，同比下降8.7%。



*首8月衛生健康支出降近13%，社保就業支出增3%*



1-8月，全國一般公共預算支出173898億元，同比增長1.5%。分中央和地方看，中央一般公共預算本級支出24600億元，同比增長9.1%；地方一般公共預算支出149298億元，同比增長0.3%。

主要支出科目中，衛生健康支出13087億元，同比下降12.6%。城鄉社區支出12952億元，同比增長6.5%。科學技術支出5700億元，同比增長3.5%。社會保障和就業支出28251億元，同比增長3.3%。文化旅遊體育與傳媒支出2178億元，同比下降1.3%。



*國有土地使用權出讓收入降25.4%*



1-8月，全國政府性基金預算收入26821億元，同比下降21.1%。分中央和地方看，中央政府性基金預算收入2917億元，同比增長6.9%；地方政府性基金預算本級收入23904億元，同比下降23.5%，其中，國有土地使用權出讓收入20218億元，同比下降25.4%。

1-8月，全國政府性基金預算支出48171億元，同比下降15.8%。分中央和地方看，中央政府性基金預算本級支出1868億元，同比增長22.2%；地方政府性基金預算支出46303億元，同比下降16.9%，其中，國有土地使用權出讓收入相關支出27873億元，同比下降10.1%。