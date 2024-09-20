20/09/2024 18:40

《股海恒言－葉澤恒》內地支持旅遊消費，可留意相關板塊表現

《股海恒言》國慶將至，旅遊市場開始火熱，內地旅遊平台反映預訂情況表現理想。同時，內地中老年人口增加，預料內地對銀髮旅遊的需求將會持續增加，帶動內地旅遊業發展。此外，內地有關部門亦積極推出不同政策，便利海外旅客到內地旅遊。因此，可以留意內地旅遊行業的投資機會。



*國慶假期刺激國內及海外旅遊預訂增長*



隨著國慶假期即將到臨，境內或境外旅遊預訂服務已見明顯上升。根據某旅遊預訂平台顯示，國慶假期旅遊搜索量截至8月下旬，按年急升117%。境內旅遊目的地方面，除了內地各主要城市外，今年獲聯合國教科文組織評為世界文化遺產的「北京中軸線」相關旅遊產品的預訂量，亦按年升69%。此外，受到國產遊戲《黑神話：悟空》的熱潮帶動，由於該遊戲大部分取景地來自山西，山西主要景點的預訂量亦明顯上升，當中太原市的景點預訂量按年升47%，並打入假期熱門目的地首十位。據內地旅遊公司眾信旅遊表示，今年國慶假期旅遊人數按年升八成。據中國人民銀行早前就城鎮儲蓄戶的問卷調查顯示，今年第二季中國居民的旅遊支出意願佔比升至27.8%，逼近2019年的高位35%水平。因此，預料在今年國慶假期，內地居民出外旅遊意欲強勁。



*老年人口上升，激發銀髮旅遊需求*



內地老年人口持續上升，衍生了銀髮經濟的概念。當中，銀髮旅遊成為內地旅遊業持續發展的主要原因之一。據中國民政部於今年8月底公布的《2023年民政事業發展統計公報》（簡稱《公報》），截至2023年年底，內地60歲或以上的老年人口已經接近3億人，佔總人口的比例由2019年的18.1%，升至2023年的21.1%。據上海復旦大學老齡研究院銀髮經濟課題組的預期，在人均消費水平中等增速的背景下，預料內地銀髮經濟到2035年的規模將達到19.1萬億元人民幣，佔消費比重的27.8%，佔內地經濟生產總值的9.6%。根據國家人力資源社會保障部的資料，內地每年上調養老金，支持老年人的消費開支，而旅遊支出亦受惠。因此，以上海鐵路局為例，於今年4月開始推出專為50歲至70歲乘客設計的長途觀光旅遊專列，讓銀髮旅客乘坐火車旅遊。當局預計到2040年，銀髮旅遊人數或佔內地旅行人數的50%。因此，開拓銀髮旅遊或成內地旅遊業發展另一趨勢。



*透過出行便利政策，吸引海外旅客*



內地除了鼓勵當地消費者到不同景點參觀遊玩，亦透過不同方法吸引海外遊客到內地旅遊。自2022年起，內地擴大免簽證「朋友圈」及開放54個國家144小時過境免簽證政策。根據國家移民局的資料，今年上半年入境內地的旅客達1463.5萬人次，按年升152.7%。當中，免簽證入境的旅客佔52%，按年更急升190.1%。德國、法國、意大利、西班牙、澳洲及新西蘭等15個國家於2023年年底起，獲得單方面開放免簽證入境15日，直至2025年年底。另一方面，中國、日本及南韓於今年9月初舉行了第十屆中日韓旅遊部長會議，三國發表了聯合聲明，期望在2030年前互訪的旅客人次，由2019年的3000萬人次，上升至4000萬人次。三國除了增加互訪的郵輪及飛機班次外，亦會提供高附加值的旅遊服務，以及設置多國語言標示，以方便旅客。因此，預料內地將透過不同方法及便利措施，吸引海外旅客到內地遊玩。



*總結*



隨著內地居民更願意增加旅遊消費的比重，加上老年人口增加，銀髮旅遊將進一步成為支持內地旅遊業發展的支柱，同時內地推出連串政策以吸引國際旅客，因此，內地旅遊業未來具發展空間。



資料來源：聯合國教科文組織、北京中軸線、《黑神話：悟空》、眾信旅遊、中國人民銀行、中國民政部、《2023年民政事業發展統計公報》、上海復旦大學老齡研究院銀髮經濟課題組、國家人力資源社會保障部、上海鐵路局、國家移民局、第十屆中日韓旅遊部長會議



《中國工商銀行（亞洲）證券業務部分析員 葉澤恒》



*筆者為證監會持牌人士，並無持有相關股份。



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。