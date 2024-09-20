20/09/2024 19:11

【互聯互通】陳國基：繼續與內地商討擴容增量方案及優化安排

《經濟通通訊社20日專訊》署理行政長官陳國基出席金融界國慶活動時表示，今年是內地和香港金融市場開展互聯互通十周年的里程碑，特區會繼續與內地緊密合作，積極推進落實得到兩地監管機構支持的項目，亦會繼續與相關部委商討各項擴容增量的方案及優化安排，包括在滬港通及深港通下允許股票大宗交易，以及在香港發行國債期貨等，進一步擴展互聯互通機制，促進兩地資本雙向流通。

他提到，滬港通及深港通推出以來，分別為內地及香港股市帶來約1.8萬億人民幣及超過3.3萬億港元淨資金流入，充分展示香港融通中外資本的能力，及將國際企業、投資者引進來，以及助力內地企業走出去的關鍵作用。陳國基指，面對環球發展的不確定性，特區要時刻以積極進取及務實擔當的精神，識變、應變、求變，以實現更好的發展。(cl)