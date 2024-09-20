20/09/2024 09:18

【美國減息】歐洲股市逼近紀錄高點，聯儲局減息提振市場情緒

《經濟通通訊社20日專訊》聯儲局宣布減息0.5厘後，歐洲股市追隨全球金融市場的漲勢逼近紀錄高位。

斯托克歐洲600指數收漲1.4%，至521.67點，略低於8月觸及的紀錄高位525.05點。英國富時100指數回吐部分漲幅，仍上漲約0.9%，此前英倫銀行宣布維持利率不變，並表示不會急於減息。

礦業、汽車和科技等與經濟走勢相關的板塊跑贏，而公用事業和電信等防禦性股表現落後。

自8月美國衰退擔憂衝擊市場引發拋售以來，歐洲股市已反彈超過7%。不過，整個歐洲大陸經濟放緩的跡象加劇了對歐洲央行貨幣政策落後於形勢的擔憂。(rc)