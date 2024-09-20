20/09/2024 10:18

【外圍經濟】外電分析：預料英倫銀行11月將再次減息

《經濟通通訊社20日專訊》彭博經濟研究表示，基準預測仍然是英倫銀行會在今年11月再 次減息。

彭博經濟研究預計，在利率降至3厘之前，央行會維持季度降息節奏。此外，如果服務業通脹持續低於英倫銀行貨幣政策委員會(MPC)的預估，而且經濟像MPC預計的那樣放緩，可能會促使MPC重新評估通脹持續的風險，進而有勇氣在2025年加快寬鬆步伐。

就目前情況而言，彭博經濟研究認為聯儲局的快速寬鬆周期不會令MPC的想法發生重大轉變。不過，如果有跡象表明美國經濟增長在明顯惡化，MPC可能會採取措施化解經濟放緩的風險。(rc)