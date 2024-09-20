20/09/2024 10:18

【美國減息】華爾街大行對聯儲局未來1年減息速度和幅度看法不一

《經濟通通訊社20日專訊》華爾街大行分析師對聯儲局未來1年減息的速度和幅度看法不一。

聯儲局周三(18日)宣布將基準利率下調0.5個百分點後，高盛集團的經濟師就修改展望，預計聯儲局將從11月到明年6月在每次會議上都減息0.25厘。摩根大通堅持認為11月還會再減0.5厘，但具體如何將取決於勞動力市場的狀況。

美國銀行經濟師和策略師Aditya Bhave、Mark Cabana和Alex Cohen等人則表示，聯儲局將被推進更深的減息中，第四季和明年分別再下調0.75和1.25厘。花旗集團則維持今年再減息0.75厘（11月0.5厘和12月0.25厘）的預期，該行亦預計聯儲局2025年將會進行多次每次0.25厘的下調，使終端利率目標區間達到3至3.25厘。(rc)