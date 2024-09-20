20/09/2024 13:18

【美國減息】美國前財長薩默斯：通脹或令聯儲局減息幅度不及預期

《經濟通通訊社20日專訊》美國前財長薩默斯表示，通脹可能會令聯儲局在未來幾年的減 息幅度不及預期。

薩默斯在受訪時表示，在貨幣政策方面，聯儲局要根據預測實際減息的話，就面臨通脹上升的風險。他認為一旦通脹壓力重現，利率就不會像官員在點陣圖上預測的那樣下減那麼多。投資者高估了聯儲局接下來的寬鬆力度。

此外，他表示未來較長期利率會出現一定上調，10年期或30年期國債利率可能會經歷相當大的上調。

薩默斯重申他的觀點，即聯儲局低估了中性利率。他認為財政舉債增加、對可再生能源和人工智能等領域的重大投資表明中性利率將上升，最低為4厘。(rc)