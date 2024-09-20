20/09/2024 10:52

【美國減息】富蘭克林鄧普頓：若經濟避免衰退，未來或迎多次減息

《環富通基金頻道20日專訊》美國聯儲局宣布減息0.5厘，聯邦基金利率的目標區間降至4.75厘至5厘。富蘭克林鄧普頓投資研究院(Franklin Templeton Institute)高級市場策略師Rick J. Polsinello, Jr。表示，一如市場普遍預期，聯儲局啟動減息周期，將貨幣政策立場轉為寬鬆。市場此前對減息幅度存在分歧，在預期減息25個基點抑或50個基點爭持不下。最終，聯儲局宣布減息50個基點，將聯邦基金利率目標區間從5.25厘至5.50厘下調至4.75厘至5厘。

值得注意的是，即使經過此次減息，5%左右的聯邦基金利率從歷史水平來看仍然相對較高。假設美國經濟已避免衰退並邁向軟著陸，未來或將迎來更多次減息。最新的點陣圖顯示，聯儲局預計今明兩年將分別再減息100個基點。儘管勞動力市場已有所降溫，但幅度有限。失業率低於4.3%，核心通脹率為2.7%，並可能正朝著2%的目標回落。這表明聯儲局在穩定價格和實現充分就業的雙重任務上取得良好進度。

局方現在似乎同等重視這兩個目標，而先前在疫情導致核心通脹率從1.7%飆升至約5.7%期間則集中關注通脹目標。如聯儲局要在今年再減息50個基點，以達到預期減息100個基點，局方可能會在下次會議（適逢美國大選翌日）按兵不動，然後在12月的最後一次會議上減息50個基點。



*市場預期與儲局立場將展開角力，就業數據成決策關鍵因素*



富蘭克林鄧普頓旗下布蘭迪環球投資管理(Brandywine Global)全球固定收益及相關策略投資基金經理Jack McIntrye表示，聯儲局在9月FOMC會議上宣布減息50個基點，進入「追趕」模式。主席鮑威爾意識到局方本應在7月減息25個基點，並在本次會議再減息25個基點，從而達到減息50個基點。聯儲局現在對通脹回落至目標水平更有信心，加上其對實現充分就業的堅定承諾，預示著一個更持久、更可預測的寬鬆周期即將來臨。未來，市場預期與聯儲局政策立場將展開角力，而就業數據，而非通脹數據，將成為決定未來政策走向的關鍵因素。由於此次政策調整大致符合預期，金融市場並未出現劇烈波動。接下來，所有人的目光將再次聚焦於經濟數據，以預測未來政策走向。(wa)