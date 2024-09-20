20/09/2024 09:36

【議息前瞻】安聯投資料日本央行按兵不動，惟可能暗示再採取行動

《環富通基金頻道20日專訊》安聯投資全球多元資產首席投資總監Greg Hirt在日本央行會議前發表評論。他指，日本央行預期將維持鷹派按兵不動，不會進一步調整政策。

日本央行仍在評估其在7月會議上宣布加息和縮表對經濟帶來的影響。在10月最新數據發表之前，日本央行行長植田和男就該行對經濟增長和通脹前景的信心所發出的信息將是關鍵。根據公開聲明，日本央行可能會暗示採取進一步的政策行動，但對於時機的表述將會相當模糊。



*可待評估7月政策轉變影響後，再作政策調整*



市場普遍認為，自民黨領導人選舉、可能提前舉行的大選以及市場波動將阻止日本央行在今年進行政策調整。然而，經濟發展比政治日程和投機性資金調配更為重要。儘管較強勁的通脹數據與實質工資正增長確實加強採取進一步政策行動的理由，但日圓升值與能源價格下跌也給了日本央行喘息的空間，有助紓緩因進口成本推升的通脹。此外，春鬥工資談判的工資增幅對普遍企業加薪幅度的影響仍在擴散中，而服務業通脹加速的下一階段仍有待觀察。因此，目前並沒有必要採取行動，日本央行可待其評估7月政策轉變所帶來的全面影響後，再作進一步調整。

日本央行行長植田和男在記者會上所傳達的信息將是關鍵。鑑於植田和男及其他日本央行官員的公開聲明，預期他會強調對數據的依賴性，並提及有必要進一步收緊目前仍然非常寬鬆的貨幣政策，例如適度加息。儘管如此，預期日本央行在現階段將不會談及有關時間上的細節。由於日本央行將於10月公布下一份展望報告，預期該報告將僅對當前前景的信心是否改變發表聲明。



*看淡日本國債對日圓採中性立場，仍看好日股*



在目前的市場環境下，儘管日圓強勢可能會加劇短期的市場波動，但在市場適應新貨幣政策之前，安聯投資繼續堅持對主要倉位的看法，仍看淡日本國債。全球利率大幅重新定價為日本國債帶來一些支持，但日本央行減少購買國債以及加息，仍可能導致收益率上升。對於日圓，採取接近中性的立場。儘管日圓整體前景正面，但一旦聯儲局開始減息，並勾勒出未來的貨幣政策軌跡，日圓升勢可能因缺乏短期的催化劑而放緩。仍然看好日本股市，因為日本國內結構性的驅動因素持續為股市帶來支持，且全球經濟增長步伐亦令人滿意。不過，隨著日圓和經濟預期調整至新的區間，市場近期可能會出現波動。(wa)