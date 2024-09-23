23/09/2024 18:08

《外圍焦點》亞特蘭大聯儲總裁發表演講，美國公布PMI

《經濟通通訊社23日專訊》美國聯儲局減息半厘，提振美國大盤周線收紅，但投資者對美國經濟前景仍欠信心，美股上周五（20日）獲利回吐。道指上漲38.17點或0.1%，報42063.36點。標普500下跌11.09點或0.2%，報5702.55點。納指下跌65.66點或0.4%，報17948.32點。港股方面，恆生指數收市報18247，跌11點或0.1%，成交1243億元。

各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:00pm，英國財政大臣里夫斯在工黨會議上發表演講；同一時間，亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克透過網路在倫敦大學歐洲經濟與金融中心召開的傑出演講人研討會，就經濟前景發表演講。9:00pm，歐洲央行執委奇波洛內在歐洲議會經濟暨貨幣事務委員會參加有關數字歐元的聽證會。10:15pm，芝加哥聯儲總裁古爾斯比在全美洲財務主管協會年會參與有關貨幣政策和美國經濟的爐邊談話。24日凌晨1:00am，明尼亞波利斯聯儲總裁卡什卡利參加大堪薩斯城商會2024年領導力交流會。

數據方面，今晚9:45pm，美國公布9月製造業採購經理人指數，料由47.9升至48.6；9月綜合採購經理人指數料由54.6升至54.7；9月服務業採購經理人指數料由55.7降至55.3。

在美國，今晚公布業績的公司有:AAR(AIR)及優信(UXIN)等。(wa)