23/09/2024 07:50

《國金頭條》市場對減息後前景仍欠信心，美股上行趨勢受阻

《經濟通通訊社23日專訊》美國聯儲局減息半厘，提振美國大盤周線收紅，但投資者對美國經濟前景仍欠信心，上周五（20日）獲利回吐，美股上升趨勢受阻。納指和標普500下跌，僅道指小幅上漲，再創收盤紀錄。

道指上漲38.17點，或0.1%，報42063.36點。標普500下跌11.09點，或0.2%，報5702.55點。納指下跌65.66點，或0.4%，報17948.32點。聯邦快遞下調了盈利和營收增長預期，收盤下跌15%，創兩年來最大跌幅。

華爾街分析指，時逢三巫聚首日，和對股市漲勢過度的預警打壓了投資者情緒。聯儲局降息後，股市的榮景激起泡沫風險，債券和黃金成為抵禦經濟衰退或新一輪通脹的對沖工具。



*日本利率不變美元反彈*



日本央行維持利率不變後，美元反彈，美匯指數升至100.75。美元兌日圓一度上漲1.3%，至144.49的盤中高點，隨後收窄漲幅。植田和男表示，如果經濟和通脹趨勢符合央行展望，將繼續升息。但他也表示，通脹上行風險正在緩解，這帶來了考量政策的空間。

英鎊兌美元一度上漲0.4%，至1.334的高點，英鎊周線上漲1.4%。現貨金突破每盎司2600美元，漲1.3%，報2620.63美元。

隨著中東緊張局勢加劇，紐約期油在動盪交易後收盤基本持平，每桶略低於72美元。布蘭特期油下跌0.5%，收於每桶74.49美元。(jf)