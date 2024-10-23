23/09/2024 09:25

【美國大選】特朗普拒絕再與賀錦麗辯論，稱「太晚了」

《經濟通通訊社23日專訊》美國民主黨總統候選人賀錦麗上周六（21日）表示，已經接受了CNN關於10月23日再進行一次總統電視辯論的邀請，但被共和黨對手特朗普拒絕，稱太晚了。

特朗普在北卡羅來納州威爾明頓的一個競選集會上說：「再舉行一次辯論太晚了，她已經完成了一場辯論，我已經辯論了兩次。」他並稱，一些州早期的投票已經開始，並且質疑CNN作為主持的公平性。

賀錦麗和特朗普在9月10日進行了他們迄今為止的唯一辯論，由ABC新聞台主持。CNN的民意調查顯示，選民認為賀錦麗明顯是贏家。



*副總統候選人將舉行辯論*



特朗普和賀錦麗的競選夥伴--共和黨俄亥俄州參議員萬斯、民主黨明尼蘇達州州長沃爾茲定於10月1日，在CBS News舉行電視辯論。(jf)