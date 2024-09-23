23/09/2024 16:12

【數碼港元】工銀亞洲成功入圍「數碼港元」先導計劃第二階段

《經濟通通訊社23日專訊》中國工商銀行（亞洲）表示，歡迎金管局擴展「數碼港元」(e-HKD)項目研究範疇並將項目重新命名為「數碼港元+」(e-HKD+)項目，以及啟動「數碼港元」先導計劃第二階段。

該行成功入選先導計劃第二階段，將借助第一階段的成果及經驗，探索更多創新用例，進一步研究「數碼港元」可能帶來的獨特價值，透過積極參與第二軌道應用研究及試驗工作，致力推動央行數碼貨幣(CBDC)的研發及數碼經濟發展。

中國工商銀行（亞洲）深入整理分析第一階段場景測試成果，並結合調查問卷中反饋意見，計劃於第二階段打造更全面、更便捷的「數碼港元」應用平台，邀請更多元化商戶、客戶群參與，期望拓展測試離線支付、跨行以至跨境支付等多個範疇的應用場景、擴大測試規模，藉此確切了解支付及收款需求，為後續推進項目及提升「數碼港元」滲透率提供案例參考及數據支持。

中國工商銀行（亞洲）助理行政總裁劉彥斌表示，相信「數碼港元」先導計劃的持續推進 將有助本地銀行業界構建先進而低成本的電子支付系統，創造金融友善環境，開拓創新的金融市場基建，支持香港金融中心建設。(bi)