23/09/2024 16:12
【數碼港元】工銀亞洲成功入圍「數碼港元」先導計劃第二階段
《經濟通通訊社23日專訊》中國工商銀行（亞洲）表示，歡迎金管局擴展「數碼港元」(e-HKD)項目研究範疇並將項目重新命名為「數碼港元+」(e-HKD+)項目，以及啟動「數碼港元」先導計劃第二階段。
該行成功入選先導計劃第二階段，將借助第一階段的成果及經驗，探索更多創新用例，進一步研究「數碼港元」可能帶來的獨特價值，透過積極參與第二軌道應用研究及試驗工作，致力推動央行數碼貨幣(CBDC)的研發及數碼經濟發展。
中國工商銀行（亞洲）深入整理分析第一階段場景測試成果，並結合調查問卷中反饋意見，計劃於第二階段打造更全面、更便捷的「數碼港元」應用平台，邀請更多元化商戶、客戶群參與，期望拓展測試離線支付、跨行以至跨境支付等多個範疇的應用場景、擴大測試規模，藉此確切了解支付及收款需求，為後續推進項目及提升「數碼港元」滲透率提供案例參考及數據支持。
中國工商銀行（亞洲）助理行政總裁劉彥斌表示，相信「數碼港元」先導計劃的持續推進將有助本地銀行業界構建先進而低成本的電子支付系統，創造金融友善環境，開拓創新的金融市場基建，支持香港金融中心建設。(bi)
該行成功入選先導計劃第二階段，將借助第一階段的成果及經驗，探索更多創新用例，進一步研究「數碼港元」可能帶來的獨特價值，透過積極參與第二軌道應用研究及試驗工作，致力推動央行數碼貨幣(CBDC)的研發及數碼經濟發展。
中國工商銀行（亞洲）深入整理分析第一階段場景測試成果，並結合調查問卷中反饋意見，計劃於第二階段打造更全面、更便捷的「數碼港元」應用平台，邀請更多元化商戶、客戶群參與，期望拓展測試離線支付、跨行以至跨境支付等多個範疇的應用場景、擴大測試規模，藉此確切了解支付及收款需求，為後續推進項目及提升「數碼港元」滲透率提供案例參考及數據支持。
中國工商銀行（亞洲）助理行政總裁劉彥斌表示，相信「數碼港元」先導計劃的持續推進將有助本地銀行業界構建先進而低成本的電子支付系統，創造金融友善環境，開拓創新的金融市場基建，支持香港金融中心建設。(bi)