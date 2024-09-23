23/09/2024 09:27

【美國減息】陳茂波：港股氣氛漸有改善，大環境逐步轉為相對利好

《經濟通通訊社23日專訊》財政司司長陳茂波在網誌中指出，美國聯儲局上周減息半厘，強化金融市場對環球息率逐步回落的預期。寬鬆的金融環境利好資產市場氣氛和工商業的經營環境。雖然在聯繫匯率制度下，可以預期未來本港利率走勢將會跟美息大致相同，但下調速度與幅度，須視乎本地的資金流向和市場情況。

他亦提到，本港股市回升至兩個多月高位，大市交投亦有改善，新股市場亦逐步回暖，以及上市公司的後續融資活動亦見活躍。另他指出，本港持續錄得資金淨流入，單計今年首七個月，銀行總存款額比去年底增加了約4%至16.8萬億元。在大環境逐步轉為相對利好的背景下，更需要進一步加大力度推廣香港市場，在投資風險胃納逐步回升和投資者追逐較高回報的時候，為香港市場開拓更寬廣、更多元化的資金來源，包括下月底將率領代表團到訪中東，冀推動更深和更多領域的交流和合作。

陳茂波稱，會繼續加強推廣和促進在各傳統和新興市場更多合作，相信在息率回落之際，將能更好槓桿來自不同市場資金，為本港資本市場注入新動力。

陳茂波已率領創科界代表團啟程前往歐洲，先後訪問西班牙馬德里和英國倫敦，本月29日返抵香港，離港期間，由副司長黃偉綸署任司長。(rh)