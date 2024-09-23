23/09/2024 15:47

滙豐參與「數碼港元」先導計劃第二階段，歡迎金管局擴大研究範圍

《經濟通通訊社23日專訊》滙豐宣布參加今天由金管局正式推出的「數碼港元+」計劃當中的「數碼港元」先導計劃第二階段。該行歡迎金管局擴大「數碼港元」研究範圍，探索蓋涵個人和企業可使用的新型數碼貨幣的創新應用案例，包括數碼港元和代幣化存款。今天的公布展示滙豐對推動香港數碼貨幣進程的支持和重視。

在去年的先導計劃，滙豐研究數碼貨幣於零售及可編程性方面的潛在用例。滙豐將在相關項目的基礎上，於未來數月測試數碼貨幣如何在分布式分類帳技術(Distributed Ledger Technology，簡稱「DLT」)環境的授權協議上安全地運作，以儲存和轉移價值、充當代幣化資產的結算貨幣，以及保護個人私隱的功能。

滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，作為香港最大的發鈔銀行，該行須保持在數碼貨幣發展上的前端。滙豐將繼續利用公司內部創新專才，深化數碼貨幣應用的研究。(cl)