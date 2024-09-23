23/09/2024 16:13

【數碼港元】星展香港參與「數碼港元+」，探索數碼貨幣商業應用

《經濟通通訊社23日專訊》星展銀行(香港)今天宣布，參與香港金管局的「數碼港元」先導計劃第二階段，以探討「數碼港元」的創新應用。是次先導計劃所獲得的經驗，將對金管局在了解設計、實施和營運由公私營發行的數碼貨幣之組成的潛在生態系統或出現的實際問題至關重要。



*探討應用至可擴展的ESG獎賞平台*



星展香港將會應用環境、社會和治理(ESG)獎賞平台於是次金管局主導的「數碼港元」先導計劃第二階段，鼓勵大眾支持可持續發展。企業可以創建ESG活動，設定獎賞計劃，以促進可持續發展的企業文化和鼓勵參與度。用戶只要完成環保任務，將可獲得ESG獎賞積分，這些積分將可兌換為虛擬「數碼港元」，並於指定的中小企業商戶購買環保產品和服務。

是次應用案例旨在推廣低碳生活方式，鼓勵企業實踐可持續發展目標及遵守ESG報告指引。此舉亦有助中小企業商戶在充滿挑戰的營商環境中增加業務流量、提升參與度及重新評估可持續發展業務營運，同時亦可鼓勵大眾以行動支持環境保育。



*以「數碼港元」為基礎進行自動化結算*



星展香港董事總經理兼環球交易服務總監陳智勇表示，「數碼港元+」項目更全面的研究範疇能夠讓該行探索數碼貨幣的創新應用，同時支持香港代幣化市場的可持續發展。利用「數碼港元」與潛在智能合約功能，將為企業、商戶和消費者之間提供透明、可擴展、安全和高效的結算。

星展銀行的以太坊虛擬機(EVM)相容區塊鏈和一系列整合服務，可以實現可擴展兼互相操作的獎賞系統。特別是利用智能合約來編排協調獎賞計劃的周期管理，以「數碼港元」為基礎進行自動化結算，實現企業、商戶和用戶之間的無縫交易和對帳。(cl)