23/09/2024 16:42

澳門8月入境旅客365.1萬人次，創單月新高

《經濟通通訊社23日專訊》澳門統計暨普查局資料顯示，8月暑假期間入境旅客365.1萬人次，創單月新高，按年上升13.3%，較2019年同期增加0.8%；旅客平均逗留1.1日，按年減少0.1日，其中留宿旅客平均逗留時間延長0.1日至2.3日。

8月內地旅客按年增加18.5%至275.2萬人次，較2019年同期增加4%；內地個人遊旅客146.6萬人次，升幅9.3%。國際旅客16.2萬人次，按年上升25.5%，恢復至2019年同期的75.3%；其中東南亞市場以菲律賓旅客最多。



*首八個月入境旅客按年升32.7%*



今年1-8月入境旅客2339.2萬人次，按年上升32.7%，恢復至2019年同期的85.3%。國際旅客(150.4萬人次)恢復至68.9%。不過夜旅客(1252.7萬人次)及留宿旅客(1086.6萬人次)按年分別增加46.3%及19.8%。旅客平均逗留時間(1.2日)同比縮短0.1日；不過夜旅客平均逗留時間(0.2日)減少0.1日，留宿旅客的(2.3日)則維持不變。(cl)