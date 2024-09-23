23/09/2024 19:55

《再戰明天》澳洲央行公布議息結果，美國公布20大城市房價指數

《經濟通通訊社23日專訊》澳洲央行公布議息結果，及美國公布20大城市房價指數，料為周二（24日）市場焦點。



*美聯儲理事發表講話，日本公布PMI*



各國重要經濟活動方面，歐盟一般事務委員會會議舉行。聯合國大會第79屆會議高級別會議舉行。以色列總理內塔尼亞胡訪問美國。周二本港時間12:30pm，澳洲央行宣布貨幣政策決議，並召開新聞發布會。1:05pm，日本央行總裁植田和男與大阪商界領袖會面並發表演講。3:10pm，歐洲央行銀行監管委員會委員麥考爾發表講話。晚上9:00pm，美聯儲理事鮑曼就經濟前景和貨幣政策發表講話。

數據方面，周二8:30am（本港時間．下同），日本公布9月製造業採購經理人指數；9月綜合採購經理人指數；9月服務業採購經理人指數。12:30pm，澳洲公布官方指標利率，料維持於4.35%。4:00pm，德國公布9月IFO-企業信心指數，料由86.6降至86。9:00pm，美國公布7月標普/Case-Shiller20大城市房價指數，經季節調整月率升幅料由0.42%收窄至0.4%。

在本港，明日公布業績的公司有:卓能（集團）(00131)、大象未來集團(02309)等。(wa)