23/09/2024 18:00

【數碼港元】中銀香港：入選金管局「數碼港元」先導計劃第二階段

《經濟通通訊社23日專訊》中銀香港(02388)公布，成功入選金管局「數碼港元」先導計劃第二階段，利用區塊鏈技術自行構建的聯盟鏈基建，進一步探索「數碼港元」的可編程性在預繳及專款專用場景下的應用。同時，該行歡迎「數碼港元」項目的擴展，並易名為「數碼港元+」，研究重點將從「數碼港元」延伸至全面的數碼貨幣生態系統。

於先導計劃的第二階段試驗中，中銀香港利用區塊鏈技術構建聯盟鏈平台，為客戶創建唯一的數碼身份和發行具統一規範且跨機構可用的「數碼港元」。同時，中銀香港與新輝（建築管理）有限公司（新鴻基地產的全資擁有附屬公司）及其他合作夥伴將發掘在更多場景應用數字貨幣的可編程特性，通過應用智能合約技術，令交易在符合條件下自動執行，從而實現去中心化金融，提升商業運作效率及透明度。

在去年第一階段試驗中，中銀香港率先完成「數碼港元」預繳式服務的試驗，測試數字貨幣的可編程特性。消費者的資金按照商戶制定的合約條件自動支付，一旦商戶未能履行合約，餘下資金可退還給消費者，以保障消費者權益，解決傳統預繳式消費的痛點。

中銀香港副總裁邢桂偉表示，中銀香港歡迎金管局擴展「數碼港元」項目，並全力配合本港「數碼港元」及代幣化存款的發展及推進相關的研究工作。該行於先導計劃第一階段的預繳式服務試驗反應正面，85%受訪商戶認為方案能增強消費者忠誠度，有效增加消費者對預繳式服務的信心。(bn)