23/09/2024 11:26
《港元利率》港匯見一個月新高，三個月拆息結束六連跌
《經濟通通訊社23日專訊》三個月及以下港元拆息今日全線上揚，其中，隔夜息再漲近29基點，報3.7806厘，創三周新高，與樓按相關的一個月拆息亦連升兩天，報3.73935厘，為9月12日以來逾一周新高。
一周拆息升35基點，反映銀行資金成本的三個月拆息結束六連跌，回升至3.89113厘。長息方面，六個月拆息進一步跌至3.89827厘，一年期則維持3.93304厘。
港元匯價今早最高曾報7.7863兌1美元，為8月20日以來最強，最新報7.7877，較前收市價升0.03%。
摩根大通行政總裁(CEO)戴蒙(Jamie Dimon)表示，在美國聯儲局進行4年多來首次減息後，仍然對經濟軟著陸持懷疑態度，認為軟著陸可能性較低，而減息對美國總統大選結果幾乎沒有影響。(cl)
資料來源：香港銀行公會
一周拆息升35基點，反映銀行資金成本的三個月拆息結束六連跌，回升至3.89113厘。長息方面，六個月拆息進一步跌至3.89827厘，一年期則維持3.93304厘。
港元匯價今早最高曾報7.7863兌1美元，為8月20日以來最強，最新報7.7877，較前收市價升0.03%。
摩根大通行政總裁(CEO)戴蒙(Jamie Dimon)表示，在美國聯儲局進行4年多來首次減息後，仍然對經濟軟著陸持懷疑態度，認為軟著陸可能性較低，而減息對美國總統大選結果幾乎沒有影響。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.7806
|+28.56
|一周
|3.83941
|+35.084
|兩周
|3.74119
|+13.75
|一個月
|3.73935
|+9.387
|兩個月
|3.82762
|+1.542
|三個月
|3.89113
|+1.28
|六個月
|3.89827
|-1.685
|一年
|3.93304
|-
資料來源：香港銀行公會