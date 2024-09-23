23/09/2024 11:26

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.7806 +28.56 一周 3.83941 +35.084 兩周 3.74119 +13.75 一個月 3.73935 +9.387 兩個月 3.82762 +1.542 三個月 3.89113 +1.28 六個月 3.89827 -1.685 一年 3.93304 -

《經濟通通訊社23日專訊》三個月及以下港元拆息今日全線上揚，其中，隔夜息再漲近29基點，報3.7806厘，創三周新高，與樓按相關的一個月拆息亦連升兩天，報3.73935厘，為9月12日以來逾一周新高。一周拆息升35基點，反映銀行資金成本的三個月拆息結束六連跌，回升至3.89113厘。長息方面，六個月拆息進一步跌至3.89827厘，一年期則維持3.93304厘。港元匯價今早最高曾報7.7863兌1美元，為8月20日以來最強，最新報7.7877，較前收市價升0.03%。摩根大通行政總裁(CEO)戴蒙(Jamie Dimon)表示，在美國聯儲局進行4年多來首次減息後，仍然對經濟軟著陸持懷疑態度，認為軟著陸可能性較低，而減息對美國總統大選結果幾乎沒有影響。(cl)資料來源：香港銀行公會