23/09/2024 17:36

機管局：香港機場8月客運量492萬人次，按年上升23%

《經濟通通訊社23日專訊》機管局公布，8月份香港國際機場客運量達約492萬人次，貨運量為40.6萬公噸，較去年8月分別上升23%及10.6%；飛機起降量則同比增加26.1%至約3.16萬架次。



*高峰期單日客運量超越17萬人次*



今年8月，於高峰期的單日客運量超越17萬人次。於8月18日，機場接待了17.46萬人次旅客，再創疫後新高。所有類別旅客包括香港居民、訪客及轉機/過境旅客量均較去年同月明顯上升，當中往來東南亞、中國內地及日本於月內錄得最顯著升幅。

機場貨運量於今年8月持續錄得雙位數同比升幅。出口貨運量依然是主要增長動力，與去年同月相比增加14.6%。在多個主要貿易地區中，以往來歐洲、東南亞及中東的貨運量於月內出現最龐大增幅。



*首8個月客運量按年升43.5%*



於今年首8個月，客運量上升至3490萬人次，飛機起降量則躍升至23.74萬架次，分別較2023年同期錄得43.5%及41.4%增幅；而貨運量則按年增加16.5%至約320萬公噸。

過去12個月，機場客運量同比飆升77.1%至約5010萬人次，飛機起降量上升56%至34.56萬架次；貨運量則錄得15.9%升幅至約480萬公噸。(cl)