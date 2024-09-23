23/09/2024 17:47

【數碼港元】萬事達卡夥天星及開泰銀行在先導計劃第二階段合作

《經濟通通訊社23日專訊》Mastercard(萬事達卡)今天宣布與香港的天星銀行和泰國五大銀行之一的開泰銀行合作參與香港金管局「數碼港元」先導計劃第二階段。先導計劃第二階段於2024年3月宣布推出，將更深入研究第一階段的部分試驗，以探討數碼貨幣於現實世界的商業可行性，並對或可供社會大眾使用的各式新型數碼貨幣進行評估。

新階段中，三方將共同探索在Mastercard多代幣網絡(Multi-Token Network)支援下，使用包括數碼港元和其他代幣化銀行存款等不同形式的數碼貨幣進行供應鏈融資的可能性。此外，Mastercard對金管局宣布推出以「數碼港元」項目為基礎而建立的「數碼港元+」項目表示歡迎，象徵其在探索數碼貨幣創新用例(包括數碼港元及代幣化存款)方面取得了重大進展。



*探討數碼貨幣在現今金融生態系統的可行性和可採用性*



透過可靠和及時的付款，數碼貨幣將於供應鏈的支付過程中降低各行業之間的平均交易時間，並加強供應鏈韌性，推動效率和提高流動性。透過展示兩種解決方案如何連接至現有和新的金融系統和網絡，這些測試將驗證分散網絡和傳統網絡互聯互通的可能性。計劃將同時研究數碼貨幣和代幣化銀行存款的可行性和可採用性。(cl)