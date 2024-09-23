23/09/2024 18:06

【數碼港元】建行亞洲參與「數碼港元+」，驗證可編程預付場景

《經濟通通訊社23日專訊》建行(亞洲)宣布成為參與香港金管局「數碼港元」先導計劃第二階段的銀行之一，並將在先導計劃第一階段的基礎上，更深入研究「數碼港元」(e-HKD)可編程性的獨特價值。同時，建行(亞洲)歡迎金管局擴展「數碼港元」項目研究範疇，有關項目將重新命名為「數碼港元+」(e-HKD+)項目，進一步探索個人和企業在數碼港元和代幣化存款的創新用例。

建行(亞洲)根據先導計劃第一階段的成果及經驗，在第二階段將更深入探索評估不同區塊鏈基礎設施的設計，並向商戶測試可編程預付款的規模化實施。

建行(亞洲)副行長陳麗明表示，該行會深化對第一階段「可編程支付-預繳服務」用例的研究，在第二階段全面試驗可編程預付款的規模化實施。在試驗過程中，該行會持續致力解決預繳服務的痛點，並收集參與者的重要回饋加以完善。建行(亞洲)將持續發揮自身優勢，協助金管局推動央行數碼貨幣領域的創新，共同推動香港數字支付的未來發展。

金管局於今年3月再邀請業界提交「數碼港元」先導計劃第二階段的創新用例，根據先導計劃第一階段具參考性的成果及重要經驗，第二階段將更深入研究「數碼港元」可能帶來獨特價值的三個特性，包括可編程性、代幣化及即時交收，並探索在第一階段尚未包括的新用例。金管局表示，「數碼港元」先導計劃第二階段預計為期約一年，以讓參與機構有足夠時間測試及評估所申請的用例。(cl)