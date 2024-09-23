23/09/2024 10:58

《真知灼見－溫灼培》日央行謂不急於加息，其目的為何？

《真知灼見》日本央行在上周五（20日）議息會後的聲明中，一改口風謂不急於加息。有關言論使不少投資者即時感到驚訝，因為過去日本央行上上下下不同官員，包括行長及副行長等，一直強調要加息打壓通脹。而事實上，日本8月的CPI，扣除食品的單核心年通脹率亦不低，高企2.8%，遠高於該行定下的2%通脹目標水平，這令一般投資者相信日央行是需要加息。所以當日央行作出上述言論時，便令市場不知所措，使日圓匯價隨即跌。到了今早（23日）亞洲市場，日圓依然偏弱，報144.30兌1美元。



*日央行或不想日圓升值過快*



面對日圓的突然轉弱，我們又應如何解讀上述日央行的言論呢？首先一點必須明白，面對債務與GDP的比例高達260%，估計市場也從不太相信日央行有能力加息。因為日央行只要稍作加息，日本政府在息率上的支付也將難於承受，更不用說要加息至1厘水平。不排除，日央行過去一直是在借助加息言論作為一種口術，以左右日圓匯價走勢。是次改口風謂不急於加息，或許並不代表日央行不容日圓升值，可能只是不想日圓升值過快，好使出口商有時間作出調節。過去日圓弱，為阻止日圓跌，日央行當然要強調加息以對日圓作支撐。但現在美國聯儲局已進入減息周期，且於上周，一減息更是半厘，這使日央行再沒必要強調加息，以免日圓升值過快損害其經濟。



*美逐步減息，料日圓仍具升值能力*



由於日圓向來對美日息差變化甚為敏感，相信隨著聯儲局逐步減息，在美日息差收窄下，日圓在大方向上依然有機會走強。不過，由於聯儲局10月是無議息會，下次議息有待11月8日，而既然日央行又剛於上周五才發出不急於加息言論，這或使日圓短期要上破140兌1美元水平將缺乏理據。技術上不排除日圓暫將轉移至142至146兌1美元橫行，待美國進一步減息後，才有機會再向138兌1美元邁進。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：enroll@hangseng.com）



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