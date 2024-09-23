23/09/2024 10:00

【美國減息】普徠仕：東盟股市最受益美國減息，特別利好區內銀行

《環富通基金頻道23日專訊》普徠仕(T. Rowe Price)投資組合專家Rob Secker指，市場普遍認為聯儲局改變立場將帶來全新的市場周期。對亞洲（除日本外）的市場而言，相關影響因國家而異，但影響主要來自美國減息導致美元走軟的次級效應。雖然市場已經部分消化了聯儲局減息，但亞洲（除日本外）股市在未來幾個季度仍處於有利地位，東盟地區目前受益最大。



*有望提升對海外直接投資吸引力，區內央行將開始減息*



從歷史上看，由於利率差異，東盟經濟對美國利率高度敏感。近期，美國利率較高，加上美元走強，導致東盟地區對海外資金的吸引力降低。展望未來，美國利率降低有望提升該地區對海外直接投資的吸引力。其次，現在東盟地區的通脹已經受控，相關國家毋須維持高利率以捍衛匯率；因此一旦聯儲局減息，區內的央行將開始減息。貨幣條件放寬和經濟走強料將利好於該地區的銀行。與已發展市場不同，東盟的按揭和貸款利率不會隨利率變化而大幅改變。銀行賺取的淨息差一直相對較高。從技術角度來看，銀行往往是相關市場中最大的公司，因此有助於提升指數層面的市場表現。

在亞洲其他地區，美國利率變化的影響或不會如此顯著。印度在過去受益於美國較低的利率和疲弱的美元，但鑑於近年印度經濟的結構性改善，以及推動印度股市的因素轉為國內需求，相關影響或已改變。中國仍處於去槓桿過程，意味著貨幣政策可能不如過往周期一般有效。然而，美元走弱確實將為中國人民銀行帶來更多靈活性，其可以利用利率調整作為調控經濟的工具。韓國股市的走向或將更取決於該國實施「企業價值提升計劃」的成功程度。(wa)