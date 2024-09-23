23/09/2024 09:24

貨幣兌換 中間價 漲跌(BP) 1美元/人民幣 7.0531 -113.00 1歐元/人民幣 7.8714 -120.00 100日圓/人民幣 4.9011 -482.00 1港元/人民幣 0.9054 -11.90 1英鎊/人民幣 9.3906 +99.00 1澳元/人民幣 4.8018 -82.00 1紐元/人民幣 4.3979 -83.00 1新加坡/人民幣 5.4642 -28.00 1瑞郎/人民幣 8.2920 -427.00 1加元/人民幣 5.1989 -99.00 1人民幣/林吉特 0.5956 -0.10 1人民幣/俄羅斯盧布 13.0947 +559.00 1人民幣/南非蘭特 2.4726 -58.00 1人民幣/韓元 189.1000 +102.00

《經濟通通訊社23日專訊》上周市場結匯偏多，助力人民幣表現強勁。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.0531，較上個交易日升113點子，兩連升，創去年5月25日以來近一年半新高，上個交易日報7.0644。