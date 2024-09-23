23/09/2024 09:24
【聚焦人幣】人幣中間價升113點報7.0531，續創近年半高
《經濟通通訊社23日專訊》上周市場結匯偏多，助力人民幣表現強勁。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.0531，較上個交易日升113點子，兩連升，創去年5月25日以來近一年半新高，上個交易日報7.0644。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.0531
|-113.00
|1歐元/人民幣
|7.8714
|-120.00
|100日圓/人民幣
|4.9011
|-482.00
|1港元/人民幣
|0.9054
|-11.90
|1英鎊/人民幣
|9.3906
|+99.00
|1澳元/人民幣
|4.8018
|-82.00
|1紐元/人民幣
|4.3979
|-83.00
|1新加坡/人民幣
|5.4642
|-28.00
|1瑞郎/人民幣
|8.2920
|-427.00
|1加元/人民幣
|5.1989
|-99.00
|1人民幣/林吉特
|0.5956
|-0.10
|1人民幣/俄羅斯盧布
|13.0947
|+559.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4726
|-58.00
|1人民幣/韓元
|189.1000
|+102.00