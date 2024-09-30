23/09/2024 16:02

【提振內房】鄭州：通過經紀成交的二手房資金應全部納入資金監管

《經濟通通訊社23日專訊》《鄭州市存量房交易結算資金管理辦法》(以下簡稱《辦法》)今日發布，自10月1日起施行。《辦法》指出，鄭州市實行存量房交易結算資金監管制度。

鄭州住房置業融資擔保有限責任公司是鄭州市存量房交易資金保證機構。交易雙方當事人存量房買賣合同中約定的房款(包括一次性付款、首付款、按揭貸款和其他形式的房款等)存入鄭州住房置業融資擔保有限責任公司客戶交易結算資金專用銀行賬戶後，交易雙方當事人方可申請辦理相關業務。除交易當事人另有約定外，通過房地產經紀機構成交的存量房交易資金應全部納入資金監管。

鄭州市住房保障和房地產管理局相關負責人表示，存量房交易資金包括一次性付款、首付款、按揭貸款等，不包含辦理房屋交易涉及的各項稅費。鄭州住房置業融資擔保有限責任公司是鄭州市唯一的存量房交易結算資金交易保證機構，負責接受交易雙方當事人的委托，提供交易結算資金代收代付服務，承辦存量房交易結算資金監管業務。

上述負責人稱，存量房資金監管的好處是避免糾紛，防範風險；簡單方便，高效快捷；免費服務，利息照付。(jq)