23/09/2024 11:23

期限 Shibor(%) 漲跌(基點/BP) 隔夜 1.9210 -1.10 1周 1.8590 -7.00 2周 2.0040 +1.10 1個月 1.8370 +0.30 3個月 1.8540 +0.20 6個月 1.9130 -0.10 9個月 1.9320 +0.10 1年 1.9570 -0.10

《經濟通通訊社23日專訊》人民銀行今日時隔逾7個月重啟14天期逆回購，操作量745億元(人民幣．下同)，中標利率下調為1.85%，此前為1.95%，14天期逆回購下降10個基點，與7月22日人行對7天期逆回購操作利率下降10基點保持一致；而今日進行的1601億元7天期逆回購，中標利率持平1.70%。值得留意，18日到期的5910億元中期借貸便利(MLF)將在本周三（25日）續做，留意利率會否變化。公開市場今日有1387億元逆回購到期，14天期和7天期合計進行2346億元逆回購，即今日淨投放959億元。本周公開市場有18024億元逆回購到期，其中，周一有1387億元到期，周二無逆回購到期，周三到周五分別有5682億元、5236億元和5719億元到期。上海銀行間同業拆放利率(Shibor)隔夜、1周、6個月、1年向下，報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(jq)