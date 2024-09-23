23/09/2024 16:41

【聚焦人幣】人幣即期收跌35點子止四連升，報7.0587

《經濟通通訊社23日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日早盤小升，但午後快速小幅走弱，收報7.0587，較上個交易日4時30分收盤價跌35點子，止四連升，暫脫離近一年半高位，全日在7.0435至7.0613之間波動。

離岸人民幣兌美元(CNH)現跌206點子，報7.0638。

今日人民幣兌一美元中間價報7.0531，較上個交易日升113點子，兩連升，創去年5月25日以來近一年半新高，上個交易日報7.0644。

《彭博》引述多位交易員稱，今日在岸市場客盤結匯減少而逢低購匯增多。部分銀行代客承接客盤購匯後未及時平倉，頭寸偏向美元空頭，而午後市場中出現包括能源相關購匯在內的大額購匯，造成市場美元空頭止損並推動人民幣回落。

交易員並稱，近期中資大行在3-4個月期外匯掉期品種大量做融出美元方向的交易，這些掉期產品多在明年春節前後到期；9月時這類產品的成交量進一步激增，數倍於本年度月均水平，但目前不清楚這些交易的具體動機。

國務院新聞辦公室定於明日舉行新聞發布會，介紹金融支持經濟高質量發展有關情況，三大金融監管部門「一把手」--人民銀行行長潘功勝、國家金融監督管理總局局長李雲澤、中國證券監督管理委員會主席吳清將罕見同台出席，市場對金融監管部門推出更多刺激方案充滿期待。(sl)