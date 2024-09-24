23/09/2024 09:31

【人行操作】14天期逆回購重啟，中標利率降10個基點

《經濟通通訊社23日專訊》迎接下周進入「十一國慶黃金周」，人民銀行今日時隔逾7個月重啟14天期逆回購，操作量745億元(人民幣．下同)，中標利率下調為1.85%，此前為1.95%，14天期逆回購下降10個基點，與7月22日人行對7天期逆回購操作利率下降10基點保持一致；而今日進行的1601億元7天期逆回購，中標利率持平1.70%。人行在公告表述為「14天期逆回購操作利率為7天期逆回購操作利率加15個基點」。

值得留意，18日到期的5910億元中期借貸便利(MLF)將在本周三（25日）續做，留意利率會否變化。

公開市場今日有1387億元逆回購到期，14天期和7天期合計進行2346億元逆回購，即今日淨投放959億元。

本周公開市場有18024億元逆回購到期，其中，周一有1387億元到期，周二無逆回購到期，周三到周五分別有5682億元、5236億元和5719億元到期。(jq)