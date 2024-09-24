23/09/2024 11:03

【人行操作】分析：14天逆回購利率下降，滿足市場流動性需求

《經濟通通訊社23日專訊》人民銀行今日開展1601億元(人民幣．下同)7天期逆回購操作，操作利率持平1.7%；同日重啟14天期逆回購操作，規模745億元，利率下調10個基點至1.85%。人行強調，「公開市場14天期逆回購操作利率為公開市場7天期逆回購操作利率加15個基點」。

官媒《證券時報》發文分析，人行強調14天期逆回購操作利率為7天期逆回購操作利率加15個基點，再次明示公開市場7天期逆回購操作利率為主要政策利率。此外，近期貨幣市場利率上行，顯著高於7天期逆回購操作利率。隨著國慶假期臨近，月末現金需求和機構跨節需求升溫可能對資金面造成擾動，市場機構普遍認為接下來資金面難言寬鬆，波動可能進一步加大。人行此時重啟14天逆回購操作並下調利率，主要是為銀行體系大量供給跨季資金，以充分滿足市場合理的流動性需求，並助穩市場預期，支持實體經濟融資成本的降低。(sl)