23/09/2024 09:17

【美國減息】兩名聯儲局理事闡述減息主張，對通脹有截然不同解讀

《經濟通通訊社23日專訊》聯儲局理事鮑曼(Michelle Bowman)表示，本周減息0.5厘可能被視為聯儲局過早宣布戰勝通脹的訊號。

她表示，通過有節制的方式逐步將貨幣政策調整到中性立場可以確保通脹率進一步回歸2%目標水平。鮑曼本周成為2005年以來第一位對利率決議持異議的聯儲局理事。她當時表示，自己更傾向於減息0.25厘。聯邦公開市場委員會對減息0.5厘的投票結果是11票贊成，1票反對。

此外，另一名聯儲局理事沃勒(Christopher Waller)稱，最近幾周通脹數據向好是促使他支持更大規模減息的主要原因，他估計個人消費支出(PCE)價格指數過去三個月折合年率升幅不到1.8%，低於聯儲局2%的目標。

與此同時，費城聯邦儲備銀行行長哈克(Patrick Harker)表示，他認為美國勞動力市場和通脹面臨的風險大致平衡。

他表示，就業和通脹雙重使命之間的風險更加平衡，這就是為什麼聯儲局已經開始降低利率的進程。(rc)