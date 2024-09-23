23/09/2024 09:49

【外圍經濟】iPhone 16開賣首日大受歡迎，粉絲排隊購買

《經濟通通訊社23日專訊》粉絲為購買iPhone 16紛紛在蘋果店外排隊，儘管AI功能未能隨新機同步上線，但並沒打消他們的熱情。

有近60個國家於周五(20日)首發iPhone 16，包括美國、中國、印度、澳洲和韓國。不過，iPhone 16不會預裝蘋果自6月以來一直在宣傳的人工智能Apple Intelligence，意味著用戶需要在未來更新iOS，才可以使用AI功能。

《彭博社》分析指，這讓蘋果陷入了兩難境地。該公司之前大力宣傳人工智能功能，但如果買了新機不能立即使用，一些消費者可能會對購買iPhone 16持謹慎態度。

不過，華爾街仍然看好蘋果在假期期間業績加速增長。分析師估計，第四季度營收將增長8%，創2021年末以來歷年同期最佳表現。(rc)