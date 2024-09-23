23/09/2024 11:07

【外圍經濟】谷歌面臨歐盟最後通牒，不調整搜尋器業務恐被重罰

《經濟通通訊社23日專訊》谷歌料將受到歐盟監管部門的又一次打擊，如果公司不快速採取行動給競爭對手更大發展空間，可能面臨巨額罰款，並被勒令改變商業模式。

歐盟官員正在根據《數字市場法案》準備一份針對谷歌的正式指控書，要求谷歌在不同搜尋服務中顯示競爭對手的產品結果。如果不遵守規定，谷歌可能面臨高達全球年收入10%的重罰。

知情人士稱，歐盟的初步調查結果可能在10月底之前發布，由於歐盟委員會高層即將進行人員改組，會議時間可能有所延後，谷歌仍然有時間來消除歐盟當局的擔憂。對此案的最終裁決將在明年3月底前作出。

谷歌的律師本周與歐盟委員會官員進行閉門會議，以緩解監管機構對合規的擔憂。該公司的一項提議是在谷歌的搜尋欄引入新設計，使用戶可以選擇導航到其他搜尋平台，或酒店網站和航空公司等直接供應商。(rc)