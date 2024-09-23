23/09/2024 11:15

【外圍經濟】憂通脹未達目標水平，澳央行料周二將繼續維持高利率

《經濟通通訊社23日專訊》澳洲儲備銀行(RBA)將於周二（24日）公布議息決策，預料央行為壓抑通脹，將維持利率不變。

《彭博社》分析指，包括租金在內的房屋成本，約佔澳洲人消費籃子的5分之1，是僅次於服務業的最大通脹推動因素。而當地破紀錄的家庭債務，是央行採取謹慎態度的一個關鍵因素。

這有助於解釋行長布格克的鷹派基調，以及為何經濟師認為RBA將維持現金利率在4.35厘的12年高點。

在美國聯儲局上周啟動寬鬆行動之際，RBA傳遞的信息很明確，表示現在考慮減息還為時過早。澳洲基礎通脹率目前在3.9%，遠高於2至3%的目標，RBA預計澳洲要到2025年末才會回到這個區間。(rc)