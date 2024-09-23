23/09/2024 14:11

【外圍經濟】韓國監管機構調查大摩的SK海力士股票賣盤操作手法

《經濟通通訊社23日專訊》摩根士丹利首爾分行在賣出SK海力士股票後，下調該公司評級的。韓國金融監管機構正在調查有關操作是否違規。

據韓聯社報道，9月13日摩根士丹利首爾分行下單賣出約101萬股SK海力士股票。兩天後，摩根士丹利分析師將這家記憶晶片製造商的評級從超配下調至低配，目標價從26萬韓元大砍至12萬韓元，理由是「記憶晶片市場狀況開始惡化」。

由於韓國市場於中秋假期休市，SK海力士股票在本月13日收市後至18日沒有交易。19日重新開市後，SK海力士一度下跌逾11%，收市跌6.1%。

韓國金融監督院(FSS)的發言人表示，已要求摩根士丹利首爾分行提交相關文件，以審查這家美國公司本月15日下調SK海力士評級的研究報告，有否遵守監管規定。

發言人稱，韓國的資本市場法律禁止市場分析報告的發布者在24小時內交易其分析所涉及的金融產品，以防止基於非公開信息的內幕交易。(rc)