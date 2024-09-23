23/09/2024 15:10

【外圍經濟】澳央行改革遭遇重大挫折，綠黨要求政府勒令央行減息

《經濟通通訊社23日專訊》澳洲綠黨周一要求政府勒令央行減息，否則拒絕支持財長查爾默斯(Jim Chalmers)的央行改革法案。

澳洲央行將於周二（24日）公布議息結果，行長布洛克已表示，今年不太可能減息，因為通脹難以下降。經濟學家亦預期，央行將把現金利率保持在12年高點4.35厘，並至少維持到明年2月。

外電分析指，綠黨的要求令查爾默斯改革該國央行的計劃遭遇重大挫折。該法案將把央行委員會分成兩個獨立的機構，一個制定貨幣政策，另一個監督治理。查爾默斯此前曾希望與主要反對黨自由國家黨進行談判，以通過法案，但不成功，隨後與綠黨談判，同樣擱淺。(rc)