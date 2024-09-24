24/09/2024 14:27

《外資精點》大摩下調洛鉬(3993)目標價至8.7元，籲增持

《經濟通通訊社24日專訊》摩根士丹利發表研究報告，將洛陽鉬業(03993)的目標價下調2.2%至8.7元，並給予「增持」評級。

計及金屬價格變化、洛鉬上半年業績數字及其擴張時間表後，大摩決定調整對洛鉬之預測，將其2024-26年的每股盈利預測分別下調1.9%/上調0.3%/上調0.6%，目標價亦因此由8.9元下調至8.7元。

報告又說，大摩對銅價的長期預測反映了全球銅精礦供應緊張和需求不斷增長的利好前景，而電動車強勁的需求亦對鈷價起支持作用。洛鉬已定下2024-28年產銅80-100萬噸的目標。(kl)



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