24/09/2024 17:34

《外圍焦點》美聯儲理事發表講話，美國公布20大城市房價指數

《經濟通通訊社24日專訊》美國多位聯儲銀行行長表態，支持美聯儲局啟動寬鬆周期，增強投資者對市場信心。美股大盤昨日（23日）小幅走高，道指和標普500再創新高。道指上漲61.29點或0.2%，報42124.65點。標普500上漲16.02點或0.3%，報5718.57點。納指上漲25.95點或0.1%，報17974.27點。港股方面，恆生指數收市報19000，升753點或4.1%，成交2424億元。

各國重要經濟活動方面，本港時間今晚9:00pm，美聯儲理事鮑曼就經濟前景和貨幣政策發表講話。11:00pm，德國經濟部長哈貝克發表講話。25日凌晨1:10am，加拿大央行總裁麥克勒姆在國際金融協會和加拿大銀行家協會2024年加拿大論壇發表演講。

數據方面，今晚9:00pm，美國公布7月標普/Case-Shiller20大城市房價指數，經季節調整月率升幅料由0.42%收窄至0.4%。(wa)